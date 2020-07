21 luglio 2020 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Conte in Europa ha vinto una partita ma certo non la guerra. Ora sarà necessario dimostrare di essere un paese serio, riuscire ad utilizzare i fondi in maniera opportuna e in questo l'Italia non è mai stata un buon esempio”. Lo afferma, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.