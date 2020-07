21 luglio 2020 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Il Paese deve investire in digitalizzazione, in ricerca e sviluppo dove siamo alla metà degli investimenti tedeschi e a un terzo di quelli svedesi, in un territorio resiliente, nella nuova energia e anche in sanità”. Lo precisa Davide Casaleggio, in riferimento all'intervista rilasciata al direttore del portale online Tpi.it