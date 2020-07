Milano: Unipol lancia progetto per rigenerazione periferie

21 luglio 2020 a

a

a

Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Urban Up - Unipol lancia un progetto per la rigenerazione delle periferie di Milano. L'iniziativa 'Inoltre. Sharing the city' riguarderà complessivamente oltre 300mila metri quadrati per portare in tre quartieri periferici della città occasioni di socialità, cultura, dibattito, ricerca e una serie di installazioni architettoniche e artistiche. In via di definizione ci sono un masterplan in zona Bruzzano (76mila metri quadrati) con lo scopo di realizzare un polo sanitario e residenziale, un masterplan in via Stephenson (47mila metri quadrati da sviluppare) a vocazione terziaria, prevalentemente uffici e spazi commerciali, e due business park in via dei Missaglia (110mila metri quadrati) e in via Senigallia (50mila metri quadrati).

“Accanto allo sviluppo di oltre 100mila metri quadrati che stiamo portando avanti nel cuore della città di Milano, con il progetto Inoltre vogliamo evidenziare la nostra attenzione alla rigenerazione delle periferie urbane. Attraverso un impegno di durata biennale – sottolinea Giuseppe Lobalsamo, responsabile Direzione Immobiliare del Gruppo Unipol - puntiamo a portare valore in tre aree dei municipi 5, 8 e 9 di Milano dove sono ubicati tre asset di proprietà del Gruppo Unipol di nodale importanza nel disegno di sviluppo del tessuto urbano".