Mafia: processo Capaci-bis, Corte appello entrata in Camera di consiglio (2)

21 luglio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Nel corso della requisitoria fiume della procura generale, il Pg Lia Sava aveva ricordato che le indagini sulla strage Falcone non si sono mai fermate e che gli inquirenti sono alla ricerca di "concorrenti esterni". "Fermo restando che la responsabilità di Cosa Nostra è scontata, si pensi a titolo meramente esemplificativo alle risultanze dei colloqui in carcere del 2013 fra Salvatore Riina e Alberto Lorusso, dove il capo dei capi Riina rivendica con malsano orgoglio di avere realizzato la strage di Capaci e quella di Via d'Amelio, le indagini per individuare eventuali concorrenti esterni continuano e non si fermano", aveva ribadito Sava.