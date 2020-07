L.elettorale: Gelmini, 'non togliamo castagne dal fuoco a maggioranza'

21 luglio 2020 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Nella maggioranza volano gli stracci sulla legge elettorale: non ci scandalizziamo né intendiamo intrometterci. È però utile precisare – e vale tanto per le dichiarazioni di Zingaretti quanto per quelle di Crimi– che parlare di ‘confronto con l'opposizione' a proposito di legge elettorale è a dir poco fuorviante. La maggioranza ha fatto tutto da sola: prima si è scelta la data del 20 settembre per Regionali, Amministrative e referendum confermativo; poi ha inteso imporre il modello proporzionale stile ‘prima Repubblica' per la legge elettorale. Non toglieremo le castagne del fuoco alla maggioranza, cui sconsigliamo vivamente di avventurarsi in Aula a colpi di maggioranza”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.