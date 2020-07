Innovazione: everis awards, in palio fino a 70.000 euro con finale a Madrid

21 luglio 2020 a

a

a

Milano, 21 lug. (Labitalia) - Il premio annuale degli everis awards è giunto alla 19esima edizione a livello mondiale e quest'anno punta su progetti altamente innovativi che possano generare un cambiamento positivo nella società in cui viviamo. Per il sesto anno consecutivo everis Italia organizza l'edizione italiana premiando il miglior progetto che poi andrà a gareggiare alla finale internazionale in Spagna, con i finalisti di altri 9 Paesi. La startup italiana che presenterà la migliore idea, entro il 10 settembre, verrà premiata con 10.000 euro cash (senza prevedere partecipazioni), servizi di mentoring e l'accesso alla finale internazionale, con altri 60.000 euro in palio. I progetti presentati dovranno essere ritenuti ad alto impatto sociale, utili a migliorare la vita e l'ambiente in cui viviamo grazie a soluzioni innovative che rientrino in una di queste tre aree: nuovi modelli di business nell'economia digitale, biotecnologia e salute, tecnologie industriali. La giuria italiana degli everis awards, composta da esponenti di spicco del mondo accademico e imprenditoriale, si riunirà il 30 settembre per decretare il vincitore italiano che accederà alla finale di Madrid.

Gli everis Awards Italia 2019, a cui sono state ammesse più di 100 applications, hanno premiato il progetto Isaac-Amd, un dispositivo intelligente sviluppato dalla startup Isaac, per la protezione sismica di edifici già esistenti che contrasta il movimento dell'edificio e riduce al minimo i rischi di danni o collassi. Mentre il vincitore del premio Global 2019, a cui sono arrivate oltre 1000 applicazioni da più di 20 Paesi, è stato un team spagnolo, Abanza Tecnomed, con un sistema innovativo di fissazione tibiale progettato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Lo scopo della Fondazione everis, di incoraggiare l'imprenditoria e promuovere l'innovazione e il talento a livello globale, si traduce anche nella seconda edizione della everis-talent-week: una settimana a novembre di attività e incontri su temi legati all'innovazione e all'imprenditorialità a cui parteciperanno i finalisti di tutte le countries. I finalisti inoltre avranno anche quest'anno la possibilità di accedere al concorso Open innovation contest 2020, organizzato da Ntt data per favorire le startup nella creazione di opportunità concrete di business nel mercato asiatico.