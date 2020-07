Il trend del gioco online in Italia tra il 2019 e 2020

21 luglio 2020 a

(Milano, 21/07/2020) - Milano, 21 luglio 2020- Il settore del gioco online ha subito una grossa trasformazione negli ultimi anni, trasformazione dovuta e voluta anche dall'avanzamento della tecnologia in questo ambito. Recentemente, in più, la lunga permanenza forzata a casa per via della pandemia globale ha spinto sempre più italiani a passare il loro tempo sui propri dispositivi tecnologici giocando online. Le svariate alternative e opzioni in grado di soddisfare qualsiasi tipo di giocatore, dal più amatoriale al più esperto, del resto, hanno permesso a molti di scoprire e/o riscoprire un passatempo divertente come il gioco online.

Grafiche molto realistiche e colorate, suoni accattivanti e

Fondamentale però quando si gioca online è prestare attenzione a due punti: la sicurezza e l'affidabilità che il portale deve fornire ai suoi giocatori.

I numeri del gioco online nel 2019

Già verso la fine del 2018 il gioco online stava riscuotendo un buon successo, ma il picco si è registrato l'anno successivo, nel 2019. A conferma di ciò ci sono i numeri e le statistiche che mostrano come sempre più persone iniziano a giocare online e di conseguenza aumentano anche le piattaforme legali e soprattutto sicure. Non c'è da stupirsi del successo che le piattaforme di gioco online hanno riscosso nel 2019: la reperibilità 24 ore su 24 delle piattaforme è un grande incentivo, poiché permette di giocare a ciò che si vuole in qualsiasi giorno e ora della settimana, senza vincoli di luogo.

In confronto alle cifre conclusive del 2018, si è registrata una netta crescita del 17,1%, picco raggiunto in particolar modo nei mesi di novembre e dicembre. Entrando nel particolare, rispettivamente l'incremento nei due mesi di novembre e dicembre è stato del 24,8% e 21%, rispetto al 2018. Per quanto riguarda il 2019, gli italiani per il gioco online hanno speso ben 831,4 milioni di euro.

Trend gioco online 2020: in Italia pronostici rosei

In Italia il trend del gioco online è in continua crescita: anche nel 2020 si stanno registrando cifre altissime, permesse anche dal sempre maggiore numero di piattaforme che richiedono e ottengono le licenze di garanzia ADM, al fine di poter operare sul web in maniera trasparente e sicura. Quella delle piattaforme sicure, assieme all'accessibilità h24, è la caratteristica maggiormente ricercata e amata dagli italiani.

Resta tuttavia ad appannaggio del settore fisico (le sale gioco) il guadagno maggiore del settore (di due terzi), per la possibilità di relazionarsi con altri appassionati che nel web non è concessa, ma il gioco online stupisce sempre più e potrebbe attrezzarsi anche in questo senso. In base agli ultimi studi e pronostici si pensa infatti che già nel 2023 il numero di giocatori online supererà di gran lunga quelli che si dirigono in luoghi fisici. Già durante il lockdown, del resto, si è vista una preview di questa tendenza e anche i giocatori più incalliti appassionati alle sale fisiche si sono convertiti con piacere e sorpresa ai bookmaker online. Circa l'anno 2020 è ancora prematuro offrire altri dati concreti, ma il settore è positivo.

