21 luglio 2020 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "L'assegno unico per le famiglie è un altro tassello della nuova Italia che stiamo costruendo. Un obiettivo che il Partito democratico si è impegnato a portare avanti con un intervento universalistico, semplice e continuo per le famiglie con figli a carico. Lavoriamo per aumentare i fondi a disposizione e per accelerarne l'attuazione". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.