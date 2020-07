Appian annuncia l'integrazione No-code con la piattaforma RPA di Automation Anywhere tramite Appian Robotic Workforce Manager

21 luglio 2020 a

Lo sviluppo semplificato di bot integrato con l'automazione completa offre risultati più veloci e una scalabilità di livello enteprise per realizzare automazione robotica e intelligent automation sotto il controllo delle persone

MILANO, 21 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi l'integrazione con la piattaforma aziendale di intelligent automation Automation Anywhere attraverso la soluzione Robotic Workforce Manager di Appian. L'integrazione no-code consente al Centro di Eccellenza (COE) di un cliente Appian di garantire scalabilità, visibilità, governance e controllo sulla forza lavoro digitale RPA fornita da Automation AnywhereTM. La soluzione consente inoltre di coordinare la forza lavoro digitale con le persone e l'intelligenza artificiale (AI) nello stesso workflow. Questo si traduce in un'automazione aziendale più efficace che accelera i processi di business, riduce i costi operativi e gli errori e garantisce un'esperienza ottimale per i clienti.

La piattaforma di automazione low-code di Appian riunisce persone, dati e sistemi per automatizzare flussi di lavoro complessi fino a 20 volte più velocemente rispetto allo sviluppo tradizionale. Appian Robotic Workforce Manager per la piattaforma RPA di Automation Anywhere è dotata di un Centro di Controllo che fornisce informazioni dettagliate sulle operazioni della forza lavoro digitale. Il Control Center monitora tutti i bot e i processi automatizzati con analisi e dashboard e consente la gestione centralizzata dei problemi e delle eccezioni legati alle attività della forza lavoro digitale. Il Control Center, inoltre, mette a disponsizione degli utenti aziendali servizi self-service di RPA per avviare e programmare i bot e i flussi di lavoro e per assegnare le attività alle persone più appropriate, migliorando gli SLA dei processi attraverso RPA "human-in-control".

L'Automation Planner della soluzione rappresenta un punto centralizzato dove gestire tutte le operazioni e le attività di automazione dei processi. Raccoglie e attribuisce le priorità alle domande di automazione provenienti da ogni parte dell'azienda, gestendo e tracciando tutte le operazioni dalla richiesta fino al completamento. Automation Planner consente l'analisi dell'impatto e del valore dei bot e dei flussi di lavoro e fornisce indicazioni di AI per migliorare le attività di automazione aziendale.

"La creazione di un programma RPA coeso e integrato aumenta l'efficienza del business end-to-end con i bot software in grado di automatizzare i processi aziendali e di aumentare la produttività delle persone. La collaborazione con Appian può ridurre drasticamente i tempi di costruzione e messa in produzione dei bot per i nostri clienti comuni", ha dichiarato Griffin Pickard, Direttore del Technology Alliance Program di Automation Anywhere.

"L'RPA è una componente vitale della forza lavoro moderna, che fornisce velocità e precisione che gli esseri umani non possono uguagliare. Ma il valore dell'RPA diminuisce quando viene gestita separatamente al resto della forza lavoro. La nostra integrazione con Automation Anywhere ha lo scopo di rendere più facile per i nostri clienti comuni scalare e gestire la forza lavoro digitale unitamente a quella umana", ha dichiarato Malcolm Ross, Vice CTO di Appian.

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it

