Alimentazione: gli italiani sempre più attenti a qualità del cibo e benessere

(Roma, 21 luglio 2020) - Roma, 21 Luglio 2020. Le abitudini degli italiani sono cambiate in modo considerevole degli ultimi anni, mostrando un'attenzione in crescita nei confronti di un'alimentazione sana ed equilibrata, nell'attività sportiva e nel controllo dei prodotti alimentari. In particolare, sempre più persone verificano la provenienza degli alimenti, preferendo le materie prime italiane e valorizzando la qualità, con un interesse in aumento nella valutazione dei valori nutrizionali.

Il quadro delineato è il frutto di una ricerca condotta dall'istituto Doxa per conto di Food, uno studio realizzato durante la fase post-Covid per capire il rapporto degli italiani con il cibo e il benessere, per scoprire se le abitudini sono cambiate durante il periodo del lockdown. L'aspetto principale è senz'altro la corretta alimentazione, un approccio che porta il 66% delle persone a controllare le etichette dei prodotti alimentari.

Oltre il 70% dei consumatori cerca di evitare i cibi ricchi di grassi, considerati l'elemento nutritivo meno salutare, inoltre più del 50% degli italiani tenta di seguire una dieta bilanciata preferendo prodotti realizzati con materie prime italiane e lavorati all'interno del nostro Paese. In crescita anche l'origine biologica, compresa una maggiore sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale.

Benessere.guru: l'importanza di un'informazione corretta

Il progetto

Il magazine online è curato da una redazione di professionisti qualificati, con un team di giornalisti e quality checker per verificare ogni prodotto recensito all'interno del sito web prima di proporlo ai lettori digitali. All'interno del portale è possibile trovare tantissime informazioni in merito all'alimentazione, la dieta, il fitness e la salute, con recensioni dettagliate di prodotti utili per l'integrazione alimentare e la cura del corpo.

Secondo lo studio Doxa l'80% degli italiani pratica sport, tra cui il 27% con una frequenza elevata da 4 volte a settimana fino a una cadenza quotidiana, mentre il 53% da una a tre volte a settimana. Si tratta di un trend in crescita negli ultimi anni, con una percentuale di appena il 12% delle persone che dichiara di non praticare alcuna attività fisica. Il movimento è un aspetto essenziale per il benessere, in quanto equilibra il metabolismo, riduce lo stress e aiuta ad adottare uno stile di vita più sano ed equilibrato.

Integrazione alimentare: cresce l'utilizzo tra gli sportivi

L'attività sportiva intensa porta gli italiani a ricorrere all'integrazione alimentare, con il 17% delle persone che usa regolarmente prodotti specifici per regolare l'assunzione di sostanze indispensabili come sali minerali, vitamine e antiossidanti. Chi invece pratica sport in modo più blando si concentra sulla corretta alimentazione, valorizzando la qualità dei cibi inseriti nella dieta e selezionando gli alimenti in base ai valori nutrizionali.

Benessere.guru dedica da sempre particolare attenzione all'integrazione alimentare, attraverso la pubblicazione di guide utili per gli utenti che spiegano in modo accurato la composizione dei prodotti e le possibili controindicazioni. Naturalmente viene sottolineata l'importanza del supporto medico, affinché ogni persona possa ottimizzare l'apporto nutritivo della dieta in base alle esigenze fisiche e alle caratteristiche fisiologiche, tenendo conto di eventuale patologie pregresse e disturbi.

Benessere: la maggiore consapevolezza degli italiani

Un fattore positivo è l'aumento della consapevolezza da parte degli italiani su tutto ciò che riguarda il benessere, con un numero crescente di persone disposte a cambiare le proprie abitudini. La maggior parte degli italiani cerca di migliorare la propria salute partendo proprio dalla cura dell'alimentazione, utilizzando la dieta per adattare i valori nutritivi alle necessità sportive e personali, seguendo attività fisiche adatte agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

In questo senso, il lavoro svolto da Benessere.guru sta ricevendo un forte apprezzamento, come dimostrano i dati sugli accessi unici e la diffusione dei contenuti del magazine digitale sui social, confermando l'interesse per un'informazione di qualità su tutto ciò che riguarda il benessere e il cibo. Il web si sta rivelando sempre di più il primo canale attraverso il quale aumentare le proprie conoscenze, una tendenza che richiede la massima professionalità e un atteggiamento serio e indipendente da parte dei siti web che si occupano di divulgazione.

