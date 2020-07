Coronavirus: Mattarella, 'destino comune, universalità diversa da globalizzazione**

21 luglio 2020 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La pandemia sta dimostrando a tutti che, nel mondo, siamo legati da una sorte comune, e che abbiamo dei pericoli comuni", che vanno quindi inseriti in un contesto di "universalità", che è concetto diverso rispetto a quello di globalizzazione. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un saluto per i 170 anni di 'Civiltà cattolica'.

Per il Capo dello Stato occorre perciò "attribuire un sapore di futilità –che risulta tuttora difficile superare e abbandonare– ai motivi di contrasto che invece affannano il mondo. Occorre sviluppare in profondità il discernimento per comprendere in che modo trasferire nei comportamenti concreti e quotidiani questa percezione che si riscontra –piuttosto indefinita– di una condizione e di un destino comuni, in un mondo che, invece, sembra tentato dall'abbandono delle formule di collaborazione internazionale, di tutte le forme di multilateralismo che non evitano completamente ma, quanto meno, attenuano l'egoismo dei più forti a danno dei più deboli".