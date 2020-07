Ue: Tajani, 'no tagli finanziamenti a fondo perduto ma Italia faccia sua parte' (2)

20 luglio 2020 a

(Adnkronos) - "C'è questa voglia di avere garanzie dai Paesi del Sud che ci siano riforme e che i soldi che vengono investiti siano utilizzati nel modo migliore. E' una preoccupazione infondata o no? In qualche modo è fondata, poi ci aggiungono aggressività e campagna elettorale, ma che da noi a volte si utilizzino male i soldi è vero. C'è un'eccessiva statalizzazione, troppe riforme non positive, penso a quota cento, al reddito di cittadinanza, scelte che non vanno nei confronti della crescita ma dell'assistenzialismo. Sono cose che in Italia bisogna cambiare -ha concluso Tajani- per non dare appigli agli altri Paesi nel non sostenere la crescita del nostro Paese".