Salvatore Ferragamo inizia il suo viaggio con Centric PLM™

L'iconica casa di moda italiana collabora con Centric Software® per coniugare tecnologia innovativa e tradizione artigianale

CAMPBELL, California, 20 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Salvatore Ferragamo, il prestigioso brand italiano di moda e beni di lusso, ha implementato Centric PLM (Product Lifecycle Management). Centric Software® offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso, di largo consumo e dell'home design per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondato nel 1927, Salvatore Ferragamo è uno dei principali player internazionali nel settore del lusso. Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché di profumi per donna e uomo. L'offerta di prodotti del Gruppo comprende anche occhiali e orologi, realizzati su licenza.

L'unicità e l'esclusività delle sue creazioni, nonché il perfetto connubio tra stile, creatività e innovazione, arricchito dalla qualità e dall'eccellente artigianalità tipiche del 'Made in Italy', sono da sempre i tratti che contraddistinguono i prodotti del Gruppo.

Volendo dare un tocco moderno alla tradizione artigianale, Salvatore Ferragamo ha lanciato un'iniziativa imprenditoriale chiamata 'Innovazione e Tradizione, Insieme'. Nell'ambito di tale strategia, ha deciso di investire in una soluzione PLM.

"I nostri obiettivi principali consistevano nell'ottenere la massima visibilità possibile sullo sviluppo dei prodotti, ottimizzare i processi di progettazione e produzione in linea con le moderne best practice e creare una piattaforma che consentisse ai team di collaborare," afferma James Ferragamo, Brand, Product and Communication Director di Salvatore Ferragamo.

"Salvatore Ferragamo è un'azienda a carattere familiare dove la creatività è essenziale – come la nostra esigenza di migliorare la produttività. Abbiamo avviato una selezione di sistemi PLM allo scopo di identificare una soluzione potente e pronta per l'uso che avrebbe permesso ai nostri team di disporre di tempo da dedicare alla creatività e ai clienti, anziché doverlo impiegare in attività amministrative e per l'inserimento di dati in più sistemi.

La piattaforma digitale consente ai nostri team di tenere il passo con tempistiche molto impegnative e fa parte del percorso di Salvatore Ferragamo verso l'innovazione, basato sulla coniugazione tra la tradizione artigianale e la digitalizzazione."

"Siamo lieti di annunciare che Salvatore Ferragamo ha implementato con successo e sta utilizzando la soluzione PLM di Centric Software," dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Salvatore Ferragamo è un brand iconico che racchiude in sé l'essenza della moda italiana. Siamo onorati di poter guidare le iniziative di trasformazione digitale e supportare in futuro il continuo successo di quest'azienda."

