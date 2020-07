Palermo: appello fratel Biagio alle professioni ‘non lavorate solo per vostri interessi'

20 luglio 2020 a

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Un appello "a tutte le professioni" è stato lanciato da Fratel Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità a Palermo che ospita gratuitamente 1100 poveri. L'appello arriva dopo avere fatto 40 giorni di digiuno e preghiera in una grotta. "Il missionario ogni giorno riprende forze e peso, ha ricominciato a mangiare alimenti solidi", dicono dall'entourage.

"Carissime professioni: siate prudenti e fate attenzione a non pensare e agire lavorando per sè stessi e per il proprio interesse, ma per il Bene Comune e per il Bene di tutta la società- dice Biagio Conte-Avete notato quanti mali stanno danneggiando e compromettendo questa umanità e quanti uomini e donne sono schiavi delle dipendenze negative, dell'alcool, delle droghe, delle sigarette, del gioco delle schedine, delle mode che offendono il corpo e tanti altri prodotti nocivi, i carburanti che inquinano, i veleni pesticidi e la costruzione delle armi. Attenzione non si deve produrre, commercializzare e vendere tutto ciò che offende il corpo, la mente, lo spirito dei cittadini mettendo così a rischio la vita di tutta l'umanità".

E ancora: "Perché se non ci interesseremo e non ci impegneremo per il Bene della Società cioè degli altri e per il Bene Comune c'è un alto pericolo che ritorna negativamente su noi stessi e sul nostro simile, già si subisce ogni giorno tutto questo mal vivere- dice - E' urgentissimo riconoscere che abbiamo realizzato una società malata, non solo i comuni ammalati e i morti, ma si aggiungono i tantissimi ammalati e morti a causa delle dipendenze negative e di tutti gli altri prodotti nocivi. Sono in aumento gli incidenti stradali, persone violente, omicidi, schegge impazzite, suicidi, morti e tante altre ingiustizie, responsabili di realizzare nuove povertà, profughi e immigrazione, è ancora più grave che non ci interessiamo di questa povertà ed emarginazione che abbiamo ingiustamente causato".