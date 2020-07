Milano: avvio cantiere per vasca 'anti-piene' fiume Seveso al Parco Nord

20 luglio 2020 a

Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Ha preso il via il cantiere per realizzare la vasca di contenimento delle piene del fiume Seveso di Milano, al Parco Nord. E' una delle vasche del piano di prevenzione contro le esondazioni e fa parte di un piano approvato e finanziato nell'autunno 2015, solo ora in fase di realizzazione. La fine dei lavori è prevista per l'estate del 2022 quando il laghetto artificiale sarà completato e i lavori sono eseguiti da MM, spiega una nota del Comune.

“Dopo 50 anni di attesa – sottolineano Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, e Marco Granelli, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Milano – risposte concrete per prevenire le esondazioni e tutelare le zone rivierasche della Brianza e della Città Metropolitana, di sei quartieri di Milano (Niguarda, Pratocentenaro, Istria, Maggiolina, Marche, Isola) e di decine di migliaia di cittadini, centinaia di esercizi commerciali e imprese esposte al rischio di esondazione del Seveso”.

Nello specifico, Regione Lombardia e Comune di Milano stanno rinnovando ed intensificando la piena collaborazione istituzionale per l'attuazione del piano avviato nel 2015 e per attuare quanto previsto. Complessivamente, si tratta di investimenti da 142 milioni di euro per il Seveso di cui 112 arrivano dal Governo, 20 dal Comune di Milano, 10 da Regione Lombardia.