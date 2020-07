Lombardia: Corte Conti, Regione chiude 2019 in avanzo, prima volta dal 2009

20 luglio 2020 a

Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Regione Lombardia archivia il bilancio dell'esercizio 2019 in avanzo per la prima volta dal 2009. Il risultato della gestione di competenza è "positivo", con un saldo di 883,06 milioni di euro. Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 registra un saldo contabile positivo di 1,1 miliardi di euro e l'ammontare delle quote vincolate e accantonate dell'avanzo, pari a 988,1 milioni, porta il risultato di amministrazione disponibile a 115,9 milioni. "Pertanto, la Regione chiude l'esercizio in avanzo per la prima volta dall'esercizio 2009", secondo il giudizio espresso dalla Sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, che ha presentato il proprio giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lombardia per il 2019.

Ma se il risultato raggiunto è "sicuramente positivo", la Corte dei Conti "evidenzia una serie di criticità", che riguardano principalmente l'utilizzo degli strumenti di programmazione della spesa regionale e degli interventi pluriennali, che producono i principali impatti sulla parte capitale del bilancio e sugli investimenti. In particolare "sono emerse delle criticità nella gestione del fondo pluriennale vincolato", nell'ammontare delle spese e nella loro programmazione.

Inoltre l'emergenza coronavirus, che ha colpito in particolare la Lombardia, "ha reso evidente -si legge nella relazione- la centralità di una corretta gestione delle risorse destinate alla spesa sanitaria ai fini di un maturo equilibrio tra garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni necessarie ad assicurare la salute dei cittadini e ragioni di equilibrio della finanza pubblica che postulano una gestione improntata a canoni di razionalità ed economicità in un contesto di trasparenza e attendibilità dei bilanci e leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo".