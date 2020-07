Lombardia: Corte Conti, Regione chiude 2019 in avanzo, prima volta dal 2009 (2)

20 luglio 2020 a

(Adnkronos) - La Sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ricorda che la gestione della spesa sanitaria "si conferma essere quantitativamente preponderante rispetto alle risorse destinate alle altre politiche regionali e tale da assorbire circa l'80%".

Per questo la Corte dei Conti, "anche in vista dell'afflusso di nuove risorse finanziarie per fronteggiare le sopravvenute esigenze del sistema sanitario legate all'emergenza pandemica, richiama la necessità di un'attenta programmazione della spesa e dell'implementazione di misure concrete finalizzate ad una compiuta realizzazione delle entrate disponibili secondo canoni di efficienza ed economicità, scongiurando ogni forma di immobilizzazione delle risorse destinate alla spesa sanitaria", si sottolinea nel giudizio di parificazione.

Introducendo i lavori la presidente della Sezione di controllo per la Lombardia, Maria Riolo, ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19 e ha espresso "un sentito e profondo ringraziamento a tutti i medici, infermieri e al personale ospedaliero tutto per il lavoro svolto nella lotta al coronavirus".