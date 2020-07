Banco Desio: sindacati, 'premio ingiusto dopo sforzi covid'

20 luglio 2020 a

Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Per la prima volta nella storia del Banco Desio non si è raggiunto l'accordo tra azienda e sindacati circa il premio ai dipendenti. Lo fanno sapere unitariamente le sigle sindacali del gruppo Banco Desio, unite in questa protesta. "Le cifre proposte dall'azienda sono inferiori a quelle dello scorso anno nonostante l'utile della banca sia stato maggiore, erogando unilateralmente una somma esigua non rispettando i dettami del contratto nazionale. Uno schiaffo ai dipendenti che hanno lavorato duramente durante il periodo di pandemia”, sottolineano i sindacati in una nota della Fisac Cgil, denunciando "scarso impegno a trovare una soluzione condivisa”.

Elena Farina, segretaria Fisac Cgil di Monza e Brianza, sottolinea che "la matematica non è un'opinione, con un utile maggiore il premio di produzione deve essere maggiore. Quello proposto dall'azienda è nettamente inferiore. Importo inferiore e nessun riconoscimento ai lavoratori per lo straordinario impegno messo in campo durante il periodo più difficile della pandemia da Covid-19".

Il sindacato da tempo sta criticando l'atteggiamento tipico di "una gestione aziendale paternalistica che, di fatto, impedisce il decollare di relazioni sindacali più evolute e che porterebbero a risultati concreti”. Motivo per il quale annuncia "una serie di mobilitazioni tese a ripristinare un dialogo sociale corretto e proficuo”.