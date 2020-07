Ue: Fornaro (Leu), 'pieno sostegno a Conte, in gioco futuro Europa'

19 luglio 2020 a

a

a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Sono ore decisive non solo per il negoziato europeo sulle misure anti Covid 19: in gioco c'è il futuro e la missione storica dell'Europa. Pieno sostegno all'iniziativa del Governo Conte e della maggioranza dei paesi dell'Unione Europea per uno sforzo solidale che arrivi velocemente a sostegno di imprese e famiglie. Se dovesse prevalere la linea sostenuta dall'Olanda e dai paesi cosiddetti frugali sarebbe la fine del progetto originario dell'Europa nata dalle macerie della Seconda guerra mondiale". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.