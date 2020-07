19 luglio 2020 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Panico a sinistra... Viktor Orban attacca Rutte e dice: 'È una questione tra Italia e Olanda... e io sto con l'Italia'. Ora come faranno a continuare a dipingerlo come il male assoluto? Ridicoli". Lo scrive in un tweet Carlo Fidanza, capodelegazione di Fdi al Parlamento europeo