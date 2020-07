Milano: morto 44enne durante una rissa, ipotesi infarto

19 luglio 2020 a

Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 44 anni, cittadino del Bangladesh, è morto ieri sera a Milano nel corso di una rissa scoppiata in via Montegani, nel quartiere Stadera, nella periferia Sud della città. La polizia, intervenuta sul posto, ha trovato a terra accanto alla vittima dei bastoni, una catena e un martello, mentre i partecipanti alla rissa, forse sei, erano già scappati. L'uomo è stato portato all'ospedale San Paolo, ma è morto poco dopo. Il 44enne non presentava tracce di violenza sul corpo e potrebbe essere deceduto a causa di un malore.