Borsellino: Provenzano, 'legame antico tra mafia ed potere politico'

19 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "E' un legame antico quello tra mafia e potere pubblico, anche negli appalti. E noi abbiamo il dovere di interrompere questo circolo vizioso". E' il monito del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, arrivato in via D'Amelio per commemorare Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. "Siamo stati molto attenti in questo passaggio nelle procedure per gli investimenti a garantire, con il lavoro prezioso del ministro Lamorgese il più efficace controllo di legalità - dice - questa è una sfida per le istituzioni".