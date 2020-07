19 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Se è vero che quella mafia non ha vinto è anche vero che non ha perso". Lo ha detto il ministro del Sud Giuseppe Provenzano intervenendo in via D'Amelio a Palermo per commemorare Paolo Borsellino e gli agenti di scorta nel 28esimo anniversario dalla strage. "Tutti dobbiamo contribuire a conquistare quel pezzo di verità che manca", aggiunge.