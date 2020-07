19 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "E' importante che le istituzioni desecretino le carte di quegli anni, per contribuire a ricostruire i pezzi di verità che mancano". E' quanto chiede il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, arrivato in via D'Amelio per commemorare Paolo Borsellino.