Varese: Busto Arsizio, cinque segnalati per possesso di droga

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Cinque persone sono state segnalate dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per possesso di sostanze stupefacenti. Durante i controlli in città in serata e nella notte di ieri gli agenti hanno fermato in diverse occasioni cinque giovani fra i 19 e i 24 anni, tutti trovati in possesso di modiche quantità di droga e sono stati segnalati alla Prefettura. Inoltre un giovane di 20 anni è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.