Ue: Provenzano, 'mi spiace che Sicilia arrivi ultima su fondi europei'

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo riprogrammato i fondi europei per l'emergenza e mi dispiace, lasciatemelo dire, che la Sicilia arrivi per ultima in questo percorso". E' la denuncia del ministro del Sud Peppe Provenzano. "Finalmente lo ha fatto, sembra vincendo alcune ritrosie politiche nel farlo. Ma siccome ho visto anche sui giornali, che c'è una discussione che dice adesso spetta al Governo liberare le risorse. No, a noi deve arrivare una proposta dalla Regione che non è ancora arrivata. E questo ha delle ripercussioni sulla vita delle persone e anche sulle misure che noi abbiamo disposto e che sono state anche discusse all'assemblea regionale". E conclude: "Noi l'aspettiamo e c'è grande disponibilità su questo".