Ue: Provenzano, 'Conte impegnato in trattativa difficilissima, da qui fortissimo sostegno'

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Il Premier Conte in questo momento è impegnato in una difficilissima trattativa insieme al ministro Speranza e noi da qui dobbiamo mandare un fortissimo sostegno perché mai come in questo momento l'interesse del'Italia e del Sud coincide con l'interesse dell'Europa". Lo ha detto il ministro del Sud Peppe Provenzano intervenendo a Morgantina (Enna) al congresso regionale del Pd siciliano.