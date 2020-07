Pd: Provenzano, 'quello siciliano deve tornare ad alzare la voce'

18 luglio 2020 a

a

a

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Il Pd siciliano deve tornare ad alzare la voce nella discussione pubblica nazionale". E' l'invito del ministro del Sud Peppe Provenzano, a Morgantina (Enna) per il congresso regionale del Pd. "Abbiamo bisogno di farlo - dice Provenzano - perché siamo in un momento in cui anche nel nostro partito ci sono alcune perplessità su alcune scelte, ad esempio sulla cassa integrazione. Questo non è assistenzialismo".