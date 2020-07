Migranti: Provenzano, 'in Sicilia non abbiamo bisogno di Salvini minori'

18 luglio 2020 a

a

a

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Smettiamola con questa rappresentazione di una Sicilia come terra di una invasione, che non c'è. Noi non abbiamo bisogno di Salvini minori in Sicilia, abbiamo bisogno di avere una prospettiva che guardi come una terra che vede la grande opportunità che si apre di fronte al mare nostro". Lo ha detto il ministro del Sud Peppe Provenzano parlando a Morgantina al congresso regionale del Pd in Sicilia. "Certo - dice - su questo bisogna fare molto. Dobbiamo avere una nuova politica per il Mediterraneo che passa dalla legge per l'immigrazione, non solo per i decreto sicurezza".