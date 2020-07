Coronavirus: Bergamo, emergenza pesa per 15 mln su casse Comune

18 luglio 2020 a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Il Comune di Bergamo a causa dell'emergenza coronavirus prevede un calo delle entrate di quasi 15 milioni di euro, a cui fa fronte con maggiori trasferimenti dal governo per 14 milioni. Palazzo Frizzoni, sede del Comune, perde 2 milioni dall'Imu, 1 milione in meno dall'imposta di soggiorno, 0,9 dall'imposta di pubblicità e 1 milione dall'addizionale Irpef. Si riducono di 4,6 milioni gli introiti dalle sanzioni del codice della strada, 1,9 milioni in meno dalle rette di mense, asili, centri disabili e socio educativi, 0,9 milioni sull'occupazione di suolo pubblico e 2,7 milioni dalla riduzione dei dividendi delle società partecipate. E' quanto indica il Comune di Bergamo, che si appresta ad approvare il provvedimento di salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020.

In questo contesto "grande peso", si spiega dal Comune di Bergamo hanno le azioni messe in campo dal governo. Nel periodo dell'emergenza sono stati erogati fondi per 643mila euro per i buoni spesa, 400mila per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e il lavoro straordinario, 405mila per le spese per la santificazione degli edifici e degli ambienti comunali. E poi 6,5 milioni dal fondo Anci per i Comuni 7,4 milioni dal fondo per le province più colpite.

"La scelta di sospendere per dieci mesi il canone di occupazione del suolo pubblico, ben oltre quindi i termini del lockdown e le stesse indicazioni del governo, rappresenta un concreto aiuto da parte nostra alle attività di ristorazione e somministrazione che riteniamo tra le più colpite dalle conseguenze della crisi sanitaria. - ha spiegato il Sindaco Giorgio Gori - Il provvedimento sostiene e incoraggia l'uso del suolo pubblico per l'ampliamento o la posa di dehors, che abbiamo voluto per compensare la riduzione della capienza interna dei locali e per spingere i cittadini ad una socialità 'all'aperto'. La risposta è stata molto positiva". Infine sul fronte degli investimenti, il Comune aumenta la spesa del conto capitale di oltre 1,4 milioni di euro.