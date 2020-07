Ue: Gualtieri, 'moderatamente fiducioso, sempre meno paesi contrari'

17 luglio 2020 a

Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - "Non penso che andrà male, adesso si sta seriamente tentando di chudere a oltranza, il che è molto positivo: è un negoziato difficile, inutile fare previsioni. I paesi che pongono obiezioni significative sono sempre di meno e su punti sempre meno centrali. Per questo sono moderatamente fiducioso". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal Tg de La7, commentando la partita sul Recovery Fund in corso a Bruxelles.