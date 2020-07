Pavia: sorpreso con 320 chili di hashish in auto, arrestato

17 luglio 2020 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha arrestato un cittadino marocchino di 40 anni, residente in provincia di Pavia, sorpreso mentre stava trasportando nella propria auto oltre 320 chilogrammi di hashish. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di La Spezia hanno cercato di fermare un'auto sulla strada provinciale 617 Bronese, ma l'uomo alla guida della vettura ha accelerato ed è fuggito lungo le strade che attraversano la campagna pavese.

All'altezza del comune di Landriano, in provincia di Pavia, i militari sono riusciti a bloccare l'auto e hanno trovato nel bagagliaio e sui sedili posteriori dieci borsoni, contenenti 321 chili di hashish.

Il motore dell'auto dell'uomo, a causa del surriscaldamento per la fuga, in quel momento ha preso fuoco e l'incendio è stato spento dall'intervento dei vigili del fuoco. Il 40enne è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia e dovrà rispondere anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.