Oss. Eurobet: GP Ungheria, Hamilton favorito, speranza Leclerc

(Roma, 17 luglio 2020) - I tifosi sperano nel Campionato Costruttori alla Ferrari

Roma, 17 luglio 2020 - Nelle prime due gare di questo Mondiale la Ferrari ha mostrato le grandi lacune che la distanziano dagli altri top team. Dopo la prima gara dove un magnifico Leclerc è riuscito a strappare un fortunato podio, il disastro nella seconda con entrambe le macchine fuori gioco al primo giro. Il GP di Ungheria dovrà portare dei risultati sperando che le novità introdotte sulle monoposto Ferrari abbiano un impatto reale sulle performance.

In un circuito dove sarà difficilissimo superare, le qualifiche di sabato giocheranno un ruolo chiave in ottica gara. Secondo l'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) Hamilton con la sua Mercedes, non dovrebbe avere problemi a partire dalla prima posizione con il 93% delle preferenze dei tifosi, seguito dalla Toro Rosso di Verstappen con solo il 3% e infine da Leclerc al 2%.

La gara di domenica vede, invece, leggermente in rialzo le quote del ferrarista. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio il favorito per i tifosi rimane Hamilton con l'86% seguito dal giovane talento monegasco al 7% e da Verstappen al 3%. Per il giro veloce cambiano in parte i protagonisti con gli scommettitori che si aspettano Hamilton al 56% seguito però da Norris al 14% e da Vettel al 11%.

Dopo le prime tre gare è difficile fare previsioni sulla vittoria finale del Campionato ma già si iniziano a vedere le prime differenze. Hamilton risulta ancora una volta in testa alle preferenze con il 41%, Verstappen al 28% mentre Leclerc - forte di una quota addirittura a 18 - raccoglie il 24%. Situazione opposta invece per il premio costruttori, i tifosi vedono Rosso e con il 57% delle scelte puntano sulla Ferrari vittoriosa sia per la quota particolarmente vantaggiosa sia per la speranza di vederla nuovamente vittoriosa.

