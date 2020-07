17 luglio 2020 a

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - "65 persone in grave pericolo, vicino alle coste europee. Chiedono aiuto ad Alarm Phone da 26 ore. Ogni istante può fare la differenza tra vita e morte. Le nostre unità navali potrebbero essere lì in pochissimo tempo. Ministra Paola De Micheli cosa aspetta? Non le lasci annegare". È quanto scrive Mediterranea Saving Humans su Facebook.