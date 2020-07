17 luglio 2020 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - La polizia locale ha arrestato un uomo a Brescia per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, un cittadino senegalese è stato sorpreso nella zona della stazione ferroviaria della città mentre cedeva hashish a un cittadino nigeriano. Fermato, l'uomo è stato trovato in possesso di sette grammi di hashish. Irregolare in Italia e pregiudicato per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato.