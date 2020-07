16 luglio 2020 a

Madrid, 16 lug. (Adnkronos) - Il Real Madrid batte il Villarreal 2-1 con una doppietta del francese Karim Benzema e diventa per la 34esima volta campione di Spagna. Niente da fare per il Barcellona che perde in casa 2 - 1 contro l'Osasuna.