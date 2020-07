Mafia: Di Matteo (Csm), 'dietro latitanza Messina Denaro anche coperture politiche'

16 luglio 2020 a

Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Una latitanza così lunga come quella di Matteo Messina Denaro si può comprendere soltanto in funzione di coperture istituzionali e forse anche politiche". Ne è convinto il consigliere del Csm Nino Di Matteo parlando, a Tg2 Post, della latitanza del capomafia Matteo Messina Denaro. "E' gravissimo che, dopo 27 anni, lo Stato non riesca ad assicurare alla giustizia un soggetto condannato tra i principali ispiratori degli attentati del '93 di Roma, Firenze e Milano che fecero temere al presidente Ciamnpi che fosse in atto un golpe", aggiunge.