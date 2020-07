2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE stimola l'innovazione degli studenti

16 luglio 2020 a

a

a

SHENZHEN, Cina, 16 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Gli studenti universitari di tutto il mondo sono invitati a mettere alla prova le proprie competenze di algoritmi e intelligenza artificiale in una ribalta mondiale in occasione di 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE, lanciato l'8 luglio.

Il lancio globale del concorso da parte di Huawei vedrà squadre composte da studenti universitari esplorare e creare soluzioni per le sfide che il settore dell'intelligenza artificiale (IA) si troverà ad affrontare, individuando in tal modo la prossima generazione di esperti di IA e algoritmi.

Commentando il lancio, Zhang Ping'an, presidente del Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, ha affermato: "Con milioni di programmatori di talento già impegnati nella creazione di soluzioni per l'ecosistema HMS, vogliamo coltivare talenti futuri per garantire la continuità dell'incredibile livello di innovazione che si osserva nell'intelligenza artificiale. Le sfide del concorso sono legate alla vita quotidiana e gli studenti concorrenti potranno unirsi a noi nel nostro cammino per la creazione di un mondo del tutto connesso e intelligente".

Le squadre di partecipanti saranno suddivise innanzitutto in modo da competere in uno o due percorsi di gara, Machine Learning o Computer Vision; la tornata preliminare esporrà la classifica in tempo reale dei risultati ottenuti dai partecipanti di tutto il mondo. Le 15 squadre con il punteggio più alto in ogni percorso si riuniranno poi per una emozionante finale d'élite, dove i finalisti saranno impegnati nell'ottimizzazione continua dell'algoritmo durante uno sprint in vista del traguardo. Ciò metterà saldamente in evidenza le squadre vincenti come futuri esperti del settore.

I premi e gli ulteriori benefici del concorso includono:

Per celebrare la Cerimonia d'apertura di 2020 DIGIX AI GLOBAL CHALLENGE, Huawei ha allestito un evento virtuale dal vivo che si terrà mercoledì 8 luglio alle ore 09:00 UTC+1 per dimostrare cosa attende le squadre di studenti partecipanti e per dare il benvenuto ai relatori dei vari istituti e agli esperti di intelligenza artificiale di tutto il mondo. Circa 20 professori di IA e algoritmi sono stati invitati da tutto il mondo a far parte della giuria del concorso e a fornire consulenze professionali ai partecipanti.

Consulenti esperti tra cui Zhi-Hua Zhou, professore all'Università di Nanchino, membro straniero dell'Accademia d'Europa, Pascal Van Hentenryck, professore al Georgia Institute of Technology, co-presidente del programma AAAI 2019 e Giuseppe De Giacomo, professore all'Università La Sapienza di Roma, presidente del programma ECAI 2020.

Modalità di partecipazione

Per partecipare, gli interessati dovranno registrarsi come programmatori HUAWEI tramite il sito web, https://developer.huawei.com/consumer/en/ e iscriversi come partecipanti individuali o membri di una squadra con un massimo di tre componenti, tramite il sito web di 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE, entro il 20 settembre 2020 - https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/101592649207348035.

La competizione si articola in due fasi: