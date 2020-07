Ue: in corso comunicazioni Conte al Senato su Consiglio europeo

15 luglio 2020 a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Dopo la seduta in mattinata alla Camera, a una manciata di ore dalla chiusura del Cdm su Aspi, il premier Giuseppe Conte sta tenendoora le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue nell'Aula del Senato. Il presidente del Consiglio è arrivato a piedi da Palazzo Chigi, nell'ingresso di Palazzo Madama si è imbattuto nel ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Con il responsabile del Mef Conte è salito insieme per raggiungere l'emiciclo.