Siracusa: abbandono di rifiuti sulla Provinciale, 24 denunce e 162 sanzioni

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - E' di 24 persone denunciate e altre 162 sanzionate il bilancio di una operazione delle Fiamme gialle di Siracusa contro l'abbandono di rifiuti speciali. I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno concluso un'indagine in materia ambientale, per l'individuazione delle responsabilità per l'abbandono di rifiuti lungo la S.P. 14, strada trafficata di principale collegamento tra i comuni di Siracusa e Canicattini Bagni. L'attività nasce dalla segnalazione di un cittadino che ha denunciato l'abbandono di una montagna di rifiuti in contrada Serramendola: nelle diverse ore del giorno e della notte, i baschi verdi della locale Compagnia hanno monitorato numerose persone che, accostandosi sul ciglio della strada, "hanno contribuito al degrado del territorio e dell'ambiente".

Le investigazioni, eseguite sotto l'egida della Procura della Repubblica di Siracusa, si sono incentrate anche sulla visione delle immagini di una telecamera di video - sorveglianza appositamente installata in loco. Dalla visione dei filmati, è stato riscontrato l'abbandono di ingenti quantità di rifiuti speciali da parte di diverse aziende operanti nel circondario. I responsabili sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per le proprie, specifiche responsabilità.

"Gli strumenti video hanno però ripreso anche il rilascio di spazzatura da parte di privati cittadini che, individuati tramite le targhe delle autovetture, sono stati convocati presso gli uffici dei militari, ammettendo le proprie responsabilità nel corso delle loro audizioni - si legge in una nota - Per loro sono scattate le sanzioni amministrative previste dallo stesso Testo Unico, che variano da un minimo di 300 fino a 3.000 euro nei casi più gravi". Al termine delle operazioni sono state denunciate alla locale Autorità Giudiziaria 24 persone e sanzionate amministrativamente altre 162 per le violazioni alla normativa ambientale con la conseguente comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Siracusa di sanzioni pecuniarie per circa 170 mila euro.