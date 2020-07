Migranti: sindaco Pozzallo, 'Io vergognarmi? Da assessore Razza parole intimidatorie e volgari' (2)

15 luglio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Razza dovrebbe chiedere scusa a tutti i pozzallesi - puntualizza ora Ammatuna -, è stato parecchie volte in provincia di Ragusa, ma non è mai venuto a Pozzallo, mai nell'hotspot e mai al Comune. Venga qui, parli con i cittadini, li ringrazi per il ruolo svolto in questi anni senza aver mai avuto nessun tipo di supporto da parte della Regione. La politica non è polemizzare, ma trovare soluzioni ai problemi. Noi non vogliamo il 'grazie' della Regione per quello che in questi anni abbiamo fatto sul fronte dell'immigrazione, ma neppure essere insultati da un assessore che ha brillato solo per la sua assenza".

Da qui l'invito all'esponente della Giunta Musumeci. "Venga qui per tentare di rimediare a queste assenze ingiustificate - conclude il primo cittadino -. Se vuole stare in assessorato, come è abituato a fare, o se gli impegni istituzionali gli impediscono di raggiungere Pozzallo, sono disponibile ad andare io... sempre che mi inviti".