Maltempo: Pagano (Lega), 'Orlando si dimetta'

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - "E' bastata un'ora di pioggia per far allagare Palermo e mandare la città in tilt. Orlando invece di dare l'allerta meteo e prepararsi all'evento atmosferico ha pensato bene di polemizzare sul nulla contro l'assessore ai beni culturali della Lega, Alberto Samonà. Risultato? Danni ovunque, disagi enormi per i cittadini, ennesima paralisi della città e speriamo che non ci siano morti. Il sindaco pensasse un po' più ai problemi irrisolti che si porta dietro da troppo tempo e alle esigenze dei palermitani piuttosto che sproloquiare ed investire denaro su immigrati irregolari. Orlando si dimetta”. Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il siciliano Alessandro Pagano.