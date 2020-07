Aspi, fonti: Macquarie interessata a soluzione sistema con Cdp

15 luglio 2020 a

a

a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Sì a una soluzione di sistema con un consorzio di operatori privati e soggetti pubblici come Cassa Depositi e Prestiti e anche il fondo F2I. E' questo l'impianto dell'operazione al quale guarda il fondo australiano Macquarie per scendere in campo nella partita di Autostrade per l'Italia. A confermarlo sono oggi fonti vicine a al dossier, interpellate dall'Adnkronos. Già nelle scorse settimane il fondo infrastrutturale aveva manifestato il proprio interesse in questi termini. Per gli australiani, spiegano le stesse fonti, ci sono due fondamentali aspetti. C'è quello della corporate governance, con Cdp che verrebbe a svolgere un ruolo di presidio e di tutela dell'interesse pubblico e, pertanto, è giusto che abbia ampi poteri di vigilanza, controllo e indirizzo. Il secondo è quello del management dove Macquarie, proprio a differenza, tra gli altri, della stessa Cdp, può contare su un solido know how in fatto di gestione di infrastrutture autostradali.