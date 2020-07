Palermo: tangenti, assolto in appello ex presidente Rfi e due funzionari

14 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - Assolto dalla Corte d'Appello di Palermo l'ex Presidente di Rfi Dario Lo Bosco e due ex dirigenti del Corpo forestale della Regione siciliana, Salvatore Marranca e Giuseppe Quattrocchi, accusati di un giro di tangenti e favori. In primo grado, col rito abbreviato, i tre erano stati condannati per concussione e induzione indebita a promettere utilità. A Lo Bosco erano stati inflitti 4 anni e 2 mesi. Oggi l'assoliuzione.