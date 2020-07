Milano: sgomberati tre alloggi in case popolari in quartiere Giambellino

14 luglio 2020 a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Le forze dell'ordine, in collaborazione con gli ispettori di Aler Milano, hanno sgomberato tre appartamenti in via degli Apuli 4 e 22 e in via Segneri 10, nel quartiere Lorenteggio-Giambellino a Milano. Nei primi due casi, si tratta di alloggi che erano stati occupati durante l'emergenza Covid. "Bene gli sgomberi in Lorenteggio-Giambellino, prosegue la linea dura contro gli abusivi e contro i 'furbi' che hanno approfittato del coronavirus per compiere atti delinquenziali", ha commentato l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilita' di Regione Lombardia, Stefano Bolognini.

"I cittadini chiedono sicurezza nel quartiere e il rispetto delle regole", ha aggiunto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

"Avevamo promesso rigore contro gli abusivi e pugno duro contro chi ha approfittato dell'emergenza Covid-19 per mettere a segno delle occupazioni e come sempre manteniamo le nostre promesse. Quella di oggi - ha proseguito Bolognini - e' un'operazione di legalita' particolarmente importante anche perche' evidenzia la continuita' con gli sgomberi portati a termine nelle scorse settimane in via Gola, nel quartiere Molise-Calvairate e in altre zone della citta'. Il Giambellino-Lorenteggio e' un quartiere interessato da un importante piano di riqualificazione e operazioni come questa mirano a riportarvi la normalita' e a ridare la tranquillita' del quotidiano a migliaia di famiglie che vivono in alloggi di edilizia pubblica, in attesa del rinnovamento dell'intera area".