Migranti: sindaco Pozzallo, 'da Viminale attenzione, ora linee guida e centri per positivi'

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - "Penso che entro la prossima settimana avremo qualcosa di concreto. Aspettiamo qualche altro giorno, sono molto fiducioso. La situazione è parecchio complicata ma il Viminale sta lavorando, si sta attrezzando con le navi, con strutture dedicate per i migranti risultati positivi al Covid-19 e con linee guida che siano identiche per tutti i casi". A dirlo all'Adnkronos è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, dopo l'incontro al Viminale con il ministro Luciana Lamorgese, il capo di gabinetto, prefetto Matteo Piantedosi, e il capo dipartimento per l'Immigrazione del ministero dell'Interno, il prefetto Michele di Bari. Un faccia a faccia che arriva nel giorno in cui viene confermata la positività al Coronavirus di 11 degli oltre 60 asiatici approdati ieri nella cittadina del Ragusano.

I migranti, tutti asintomatici, sono stati trasferiti in una struttura tra Ragusa e Comiso, mentre nell'hotspot di Pozzallo restano circa 200 ospiti ma nessun contagiato. Ma complice il bel tempo sulle coste della Sicilia si moltiplicano gli approdi e davanti ai nuovi casi positivi oggi il governatore Nello Musumeci, puntando il dito contro "il silenzio" del Viminale, ha annunciato una nuova ordinanza. "Stanno giocando con il fuoco", ha detto il presidente della Regione siciliana. Il primo cittadino, che si dice "moderatamente soddisfatto" dell'incontro, ai vertici del Viminale ha presentato la sua 'ricetta' per la gestione del fenomeno migratorio: controlli sulle navi prima dello sbarco, strutture dedicate per i migranti risultati positivi al Covid-19 e una procedura standardizzata. "Ho trovato molta attenzione e disponibilità - dice Ammatuna -. Oggi è partito un nuovo bando per una nave-quarantena e si stanno cercando anche delle strutture dedicate".

Al ministro Lamorgese il sindaco di Pozzallo ha sottolineato anche la necessità di linee guida per "affrontare in modo più ordinato la problematica degli sbarchi ed evitare conflitti di competenza tra Ministero, Regioni, Asp e Usmaf". Anche su questo punto il ministero ha dato "ampie garanzie". "Sono al lavoro su un protocollo e già entro la prossima settimana dovrebbe arrivare una risposta - ha spiegato Ammatuna -. E' necessario che ci siano procedure chiare, ufficializzate e formalizzate, che possano essere seguite a ogni sbarco e in ogni territorio con l'obiettivo di garantire sicurezza e tranquillità a migranti e cittadini. Ho trovato grande disponibilità da parte del ministero anche su questo punto. Resto fiducioso", conclude il sindaco di Pozzallo.