Lombardia: in Consiglio Regione approvate mozioni su crisi Covid ed edilizia pubblica

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Sono tre le mozioni discusse durante la seduta di Consiglio regionale della di oggi: evitare ed escludere l'abbinamento del voto regionale e di quello referendario previsti per il 20 e 21 settembre prossimi (Michele Usuelli, +Europa-Radicali), la crisi causata dal Covid degli esercizi commerciali situati nelle stazioni ferroviarie lombarde (Alessandro Corbetta, Lega) e gli interventi per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico (Nicola Di Marco, Movimento 5 Stelle).

Via libera in Consiglio alla mozione (43 voti favorevoli, 26 astenuti e 1 contrario) proposta dal Gruppo Lega Nord, primo firmatario Alessandro Corbetta, sulle difficoltà economiche degli esercizi pubblici situati all'interno delle stazioni ferroviarie, a seguito della pandemia di Covid-19. Il documento impegna la giunta ad attivarsi con il governo e Rfi per ottenere una serie di misure e agevolazioni, quali la riduzione del canone di locazione e l'esenzione dal pagamento delle mensilità del periodo di blocco.

In Lombardia, la riduzione dell'utenza ferroviaria è stimata intorno al 70% e di conseguenza è diminuito anche l'indotto che riguarda gli esercizi commerciali nelle stazioni nelle quali “i locali pubblici legati al trasporto ferroviario – evidenzia la mozione - sono anche un presidio per la sicurezza e la vivibilità”.