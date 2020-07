Lombardia: Consiglio Regione istituisce il 2 aprile Giornata riconoscenza Alpini

14 luglio 2020 a

a

a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Sarà celebrata ogni anno il 2 aprile in Lombardia la 'Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini'. Lo stabilisce un progetto di legge approvato a larga maggioranza (unica astensione quella del gruppo M5S) dalla commissione consiliare Affari istituzionali, presieduta da Alessandra Cappellari (Lega), del Consiglio regionale della Lombardia. Il documento, illustrato da Floriano Massardi (Lega), intende promuovere le attività di volontariato, di aiuto e supporto che caratterizzano l'operato degli Alpini, il cui impegno è stato evidente nel periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Inoltre, il provvedimento promuove la diffusione dei valori storici, sociali e culturali delle 'penne nere', con iniziative rivolte soprattutto alle generazioni più giovani e in età scolastica.

In particolare, ogni anno l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lancerà un concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, mettendo a disposizione una borsa di studio e un viaggio di istruzione nei luoghi interessati da eventi legati alla storia degli Alpini. A sostegno delle attività, un finanziamento di 130mila euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, norma che dovrà ora essere approvata dalla Commissione consiliare Programmazione e bilancio.

Soddisfazione per la conclusione dell'iter in commissione Affari istituzioni è stata espressa dal relatore Massardi che ha sottolineato come “il testo oggi approvato è nato dalla volontà di dimostrare la nostra riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio che gli alpini e l'Associazione Nazionale Alpini, ieri e oggi, continuano a svolgere per la società, con iniziative caratterizzate da spirito di volontarietà e sussidiarietà. Con questa legge Regione Lombardia è la prima regione italiana a valorizzare il loro ruolo e auspico che altre Regioni possano prendere esempio da noi”.