Lavoro: si chiude la Digital Talent Week dedicata ai lavori estivi

Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Doveva durare una settimana ma alla fine, dopo le numerose richieste, la prima Digital Talent Week, dedicata ai lavori estivi, organizzata da Umana e CVing, si è protratta per oltre un mese e si è chiusa in questi giorni con un inaspettato successo in termini di candidature e offerte di lavoro. A testimoniare il favorevole andamento dell'iniziativa - nonostante la difficile situazione in cui versa il settore del turismo e tutta la filiera collegata - sono stati i numeri a bilancio della Fiera: oltre 16 mila candidature totali, oltre 200 annunci per complessive 500 posizioni proposte, 225 mila visualizzazioni dell'homepage del sito dedicato, circa 5 milioni di persone raggiunte dai diversi canali web.

La Digital Talent Week - Summer Edition di Umana e CVing è un'inedita Fiera del lavoro digitale che ha sfidato sul terreno della crisi economica mondiale il recruitment per il settore più colpito dal blocco da Cornavirus: il turismo e la sua filiera.

Un luogo virtuale nel quale aziende e candidati si sono incontrati senza barriere spazio-temporali; un ambiente digitale per l'employer branding e per il recruiting dedicati al mondo dell'Ho.Re.Ca (Hotellerie, Restaurant, Caffè/Catering), ma anche alle attività di filiera lunga, come il retail stagionale o la sicurezza (ad esempio steward od hostess per gestire i flussi nei negozi e indicare il corretto utilizzo dei presidi di sicurezza) o, ancora, alla selezione di figure per la Gdo, che nelle zone turistiche sta registrando una sostanziale tenuta.

A fronte del consistente numero di candidati alle posizioni aperte, registrati nel corso della Fiera, Umana sta procedendo alla fase dello screening dei profili e quella dei colloqui individuali.

La Digital Talent Week - Summer Edition di Umana e CVing nasce appunto per aiutare le aziende a reclutare tutto il personale necessario per la stagione estiva, ben sapendo che, alla ripresa, poco tempo avrebbero avuto per i loro processi di selezione e reclutamento di personale adeguato alle nuove esigenze. Le candidature pervenute saranno ovviamente vagliate anche per far fronte a tutte le esigenze delle imprese che dovessero emergere successivamente.

L'obiettivo della Fiera era proprio quello di generare incontri virtuosi fra i candidati e le aziende, guardando con ottimismo la fase di lenta normalizzazione del settore turistico e della sua vasta filiera.