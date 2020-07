Coronavirus: Pizzul (Pd), 'su caso camici in Lombardia Fontana ancora in silenzio'

14 luglio 2020 a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "rimane per l'ennesima volta in silenzio sulla vicenda dei camici e manda avanti l'assessore Cattaneo che, nascondendosi dietro il segreto giudiziario, non risponde in Consiglio sulle vicende legate alle acquisizioni di Aria e si lancia in una temeraria difesa del proprio operato”. Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, commentando l'intervento tenuto oggi in aula dall'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo sulla fornitura dei camici per sanitari su cui sta indagando la Procura di Milano.

“Accusare il governo- sottolinea Pizzul- di ritardi che sono stati anche, e forse soprattutto, di Regione Lombardia e rivendicare di aver fatto tutto quello che andava fatto non è il modo migliore per fare chiarezza. Con tutto quello che è successo, più che rivendicare in modo arrogante quanto fatto, la giunta dovrebbe mettersi a disposizione per fornire tutti gli elementi necessari a fare completa chiarezza su quello che è effettivamente accaduto, dai camici alle mascherine, dai test sierologici alle carenze sulla sanità territoriale".